Die Vermutung lag nahe – sie sind auf dem Weg zum traditionellen Auffahrts-Rigi-Marsch. Die Männerturner des MTV-Boswil, in Wanderschuhen und dem kleinen Rucksack für Kurztouren.

Und wirklich es ging bergwärts. Jedoch mit deutlich bescheidener Zielsetzung – zum alljährlichen Mai-Höck auf die Stöckli-Alp, oberhalb Kallern. Vorerst aber ein erster Apéro bei MTV-Mitglied Martin Nr.1. In lockerer Formation wanderte man dann weiter Richtung Kallern. Nächstes Etappenziel war bei Mitglied Martin Nr.2, in Hinterbühl, mit Weinprobe an aussichtsreicher Lage ins Freiamt. Nach einem abschliessenden Gruppenbild mit Damen (Gattin und Tochter die uns bewirteten) dann erneuter Aufbruch zum höchsten Punkt und zugleich Ziel der abendlichen Tour.

Turnerkollegen hatten bereits ein Feuer entfacht, so dass man gleich zur Sache kam: Fleisch in allen Variationen kamen auf den Grill. Aber auch fantasievolle Beilagen schmückten schliesslich den Teller. Mit angeregten Gesprächen und engagierten Diskussionen in gemütlicher Umgebung verflogen die Stunden. Nach Kaffee und Gebäck verabschiedeten sich die ersten, morgigen Frühaufsteher. Gruppenweise begaben sich weitere Männerturner auf den Weg, wieder talwärts. Bis auch die letzten «Höckler» in den frühen Morgenstunden das Feld räumten.

Es sei noch festgehalten: Auch ohne den MTV-Boswil – rund 2000 Teilnehmer bestritten den Rigi-Marsch wobei die meisten auch den mit Spannung erwarteten Sonnenaufgang auf knapp 1800m ü.M. geniessen konnten.