Es gab umkämpfte Matches, mit jeder eigenen Bocciakugel wurde versucht besser und näher am Pallino, als die des Gegners zu liegen oder die gegnerisches Bocciakugel noch optimaler zu treffen als der Gegner. Dieses Jahr hat es keine einheimische Mannschaft in die Ränge geschafft, unsere Spieler schieden leider bereits in den Qualifikationsrunden aus. Sie scheiterten an stärkeren Gegnern oder das Quäntchen Glück war heute nicht auf ihrer Seite.