Egal, ob man die Schweizer Küche bevorzugt, eher mediterran kocht, sich in der Haute Cuisine versucht oder die Gäste in asiatischer Küche verwöhnt, Birnel verleiht jedem Menu das gewisse Etwas. Ob Brotaufstrich, Birchermüesli, Fruchtdessert, Süssgebäck, Birnel-Wildrahmsauce oder ein Ingwer-Birnel-Dressing. Kenner verzichten nicht mehr auf das feine Birnel-Aroma. Experimentieren erlaubt. Rezeptbroschüren liegen beim Marktstand auf. Birnel ist ein aus Birnendicksaft gewonnenes Naturprodukt aus Schweizer Mostbirnen. Unsere herrlichen Feldobstbäume tragen kein gefragtes Tafelobst. Dafür sind sie für eine Vielzahl von Tieren wichtiger Lebensraum. Verschwinden sie von unseren Wiesen, verschwindet mit ihnen auch eine Vielfalt von bedrohten Vogelarten, die sich nur in den eindrucksvollen Feldobstbäumen heimisch fühlen. Der Vogel- und Naturschutzverein Wettingen verkauft dieses Naturprodukt in ½ kg und 1 kg Gläsern am Wettinger Wochenmarkt, Rathausplatz

Freitag, 20. Oktober, 7:30 -11:00 Uhr.

Bei Fragen wenden Sie sich an Frau Susanne Berz, 056 426 09 39.