Der SVP Windisch steht ein ereignisreiches Jahr 2019 bevor. Mit der 100. Generalversammlung sowie der separat dazu stattfindenden Jubiläumsfeier in der Windischer Dorfturnhalle wird Mitgliedern und Einwohnern ein ambitioniertes Programm geboten.

Die im Jahr 1919 als Bauernpartei gegründete Ortspartei hat eine bewegte Geschichte. Um dieser gerecht zu werden wird im Anschluss an die GV der Windischer Historiker und Buchautor Dr. Jürg Stüssi-Lauterburg Einblick in seine Forschungsergebnisse zur hundertjährigen Geschichte der Windischer Volkspartei geben. Der Vorstand lädt Jedermann herzlich zu dem spannenden Vortrag über ein Stück regionaler Geschichte ein. Die 100. Generalversammlung findet am Freitag, 15. Februar 2019 im Alterszentrum Sanavita statt. Der Vortrag startet um 19:30 Uhr.

Die Jubiläumsfeierlichkeit findet am 29. März 2019 in der Windischer Dorfturnhalle statt. Als Hauptfestredner konnte Nationalrat Adrian Amstutz gewonnen werden. Neben dem ehemaligen Chef der nationalrätlichen SVP-Fraktion werden auch Gemeindepräsidentin Heidi Ammon (SVP) und Einwohnerratspräsident Dave Roth (SP) zum Jubiläum gratulieren. Die Tische werden mit Raclette, Getränken und Dessert bedient und können über Pascal Schlegel und Fabian Schütz reserviert werden.

Der Vorstand freut sich, Windisch und der Region zwei tolle Anlässe bieten zu können und freut sich über rege Teilnahme.