94 Oberentfelder Senioren versammelten sich ab 7:45 Uhr bei den 4 Einsteigeorten in Oberentfelden, um mit dem Reiseveranstalter Willy Gloor, Veltheim, in zwei Cars nach Friedrichshafen zu fahren. Dort war die Besichtigung der Zeppelin-Werft programmiert.

Im bekannten morgendlichen Berufsverkehr fuhren wir auf der A1 mit einigen Staus durch das Furttal, am Katzensee und später am Flughafen Kloten vorbei über Nürensdorf nach Winter-thur. Erstes Ziel war Aadorf, wo ein Kaffeehalt im Landgasthof „Heidelberg“ eingelegt wurde.

Eine Stunde später ging die Fahrt weiter via St. Gallen, Rorschach zur Ausfahrt Lustenau. Dann durch den Pfändertunnel, um gegen Mittag Friedrichshafen zu erreichen. Im Restaurant „Zum Klosterwirt“ wurden wir bereits erwartet und recht rasch mit dem vorbestellten 3-gängigen Menü bedient. Eine Besonderheit bei diesem Mittagessen war, dass Getränke während 2 Stunden à discrétion im Preis inbegriffen waren!

Doch wir waren ja wegen der Zeppelin-Werft hierher gefahren. Eingeteilt in 4 Gruppen führten uns die Guides durch die mächtige Werfthalle und erklärten uns in Wort und Bild den Bau und Unterhalt des Zeppelins. Ein solcher stand da in der Halle zwecks Revision und Entfernung der alten Firmenwerbeaufschrift. Man kommt sich schon recht klein vor neben einem solchen Flugapparat.

Schon stand der nächste Programmpunkt an. Um 16:20 Uhr war Abfahrt der Fähre nach Romanshorn. Die gut halbstündige Fahrt bei ordentlicher Sicht ins Säntisgebiet benutzen wir auf den verschiedensten Decks und genossen die Aussicht. Wieder an Land konnten wir die Heimfahrt via Weinfelden, Frauenfeld in Angriff nehmen. Wie am Morgen, so kamen wir auch jetzt am Abend in den Berufsverkehr, durchfuhren später noch den Gubristtunnel und erreichten schliesslich, lediglich mit einer Viertelstunde Verspätung auf die vom Navi ausgerechnete Marschtabelle, das heimatliche Oberentfelden.

An dieser Stelle bedanken wir uns einmal mehr bei unseren beiden Chauffeuren Willy und Urs für die angenehme Fahrt und unserem Otto Schmid für die Organisation der schönen Ausfahrt (BARI)