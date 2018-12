Kimmy erreichte sowohl im Kurzprogramm wie auch am nächsten Tag in der Kür die besten Präsentationsnoten, zeigte den Dreifachsalchow, Dreifachflip und Dreifachtoeloop, stürzte aber beim zweiten Dreifachtoeloop in der Kür. Dennoch siegte sie mit 6 Punkten Vorsprung auf die zweitplatzierte Läuferin.