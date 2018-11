Die Teilnehmerliste für den diesjährigen BaselHead ist nicht nur für Kenner der Ruderszene ein

Leckerbissen. Der Deutschland-Achter reist als Titelverteidiger beim Baselhead und amtierender Weltmeister an und tritt gegen den holländischen Nationalachter an.

Nahezu 100 Boote haben ihre Meldung zur Achter-Langstrecke «Mirabaud Classic» abgegeben.

Für die Sprintwertung, den «Sprint des Rois», sind es über 40 Boote. Mit diesem Teilnehmerfeld

setzt der BaselHead eine neue Höchstmarke und ist mit dem Deutschland-Achter das derzeit

schnellste Achterboot der Welt in Basel am Start. Es wird die gleiche Mannschaft erwartet, die

Mitte September im bulgarischen Plovdiv ihren Weltmeistertitel verteidigt hat. Das Team geht

erneut als Titelverteidiger in das Verfolgungsrennen über 6,4 Kilometer Länge mit

anspruchsvoller 180-Grad-Wende nach halber Renndistanz.

Mit den Frauen von Slavia Prag sind in dieser Kategorie ebenfalls die Vorjahressiegerinnen am Start. Zum ersten Mal startet eine britische Nationalauswahl beim BaselHead. Im Weiteren gehen Mannschaften aus den Niederlanden, Deutschland, Frankreich, Ungarn und der Schweiz an den Start. Der BaselHead findet am 17. November statt. Der Start zum «Sprint des Rois» über 350 Meter erfolgt um 10.30 Uhr, der Startschuss für die Langstrecke «Mirabaud Classic» um 14.00 Uhr auf der Höhe des Kasernenareals.