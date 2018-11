Am vergangenen Sonntag fand im Stadion Grendelmatte in Riehen die erste Austragung des Basel Running Day statt. Bei sehr guten Wetterbedingungen gingen insgesamt 226 Läuferinnen und Läufer an den Start.

Neben den beiden Hauptläufen über 5km und 10km Distanz fanden ebenfalls ein Kinder- und Schülerkauf statt. Eine weitere Premiere feierte die gänzlich neue Disziplin Familienstaffel. Hier traten zwei Erwachsene über je 2.2km und zwei Kinder über je 400m in einer Mannschaft an. Trotz überschaubarer Anzahl der startenden Teams hat es allen teilnehmenden Familien sehr viel Spass gemacht und es wurde bis auf den letzten Meter gekämpft.

Die drei Erstplatzierten m/w über die 5km Distanz:

Michiel Zersenay 16:17 Daniel Fässler 16:25 Till Hagen Friedrich 16:52

Céline Kaiser 18:43 Esther Pflugi 20:09 Sonja Reusser 20:31

Die drei Erstplatzierten m/w über die 10km Distanz:

Julian Zenke 33:01 Marco Wildhaber 33:24 Benjamin Pfiffner 34:40