Nach dem zwei Siegen in Folge spielt Freespeed Basel am Freitag 8. Juni das nächste Heimspiel der Swiss Ultimate Disc Tour!

Das Spiel beginnt um 20:00, der Gegner ist platZHirsch aus Zürich! Zürich zählte in den vergangenen Jahren nicht mehr zu den Schwergewichten des Schweizer Ultimate. Die Umstrukturierung der Vereinslandschaft, Investitionen in eigene Junioren und kontinuierliche Arbeit zahlt sich aber immer mehr aus und der Abstand zur Spitze wird wieder kleiner. Auch wenn die grossen Ausrufezeichen bisher bei einer Halbfinalqualifikation an den Schweizermeisterschaften blieb, gilt das Team als hartnäckiger Gegner, der an einem guten Tag jedem anderen Schweizer Team Paroli bieten kann.

Das Spiel findet wie üblich auf dem Landhof (Riehenstrasse 78a, Basel) statt. Die gedeckte Tribüne ist geöffnet, der Eintritt ist gratis und für leichte Verpflegung sowie Getränke wird gesorgt!