balladyum tanzt weiter - mit onlinedancing wird dafür gesorgt, dass weiter getanzt werden kann

Ein anstrengendes Wochenende lag am 16.03.2020 hinter dem balladym-Team. Zuerst wurde mitgeteilt, dass Tanzschulen trotz der Verordnung 2 über die über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus offen bleiben können. Damit begann das Ausloten von Lösungen und das Ringen mit der Verantwortung. Schliesslich beschloss die Leitung, die Tanzschule zu schliessen und alle Kurse einzustellen - zu hoch das Gesundheitsrisiko für TänzerInnen und TanzlehrerInnen. Der Gedanke daran, den Leuten Tanz nicht mehr zu ermöglichen war erdrückend. So wurde bald klar, dass Alternativen her mussten.

Die erste konnte nun realisiert werden. Eine Woche lang wurden nun Videos her- und zusammengestellt, damit der Tanzunterricht auch zu Hause stattfinden kann. Mit diesen haben die TänzerInnen Anleitungen, Ihre Tanzübungen weiter zu machen und Choreografien zu lernen und zu repetieren. Zudem gibt es spezielle Angebote zur Erhaltung und Verbesserung der Beweglichkeit und der Kraft-Ausdauer; diese Videos sind auch für Nicht-TänzerInnen und die ganze Familie geeignet. Ebenso gingen die Gedanken an die älteren Menschen, die ja jetzt nicht mehr in den Fitnesscentern oder im Turnverein trainieren können. Für diese wurde ein Video mit dem Alter angepassten Übungen zusammengestellt, das Nonna/Nonno-Workout. Tanzen ist nachweislich gesund für Körper und Geist. accademia balladyum möchten, dass auch nicht balladyum-Mitglieder von den Videos profitieren können. So kann man die Links zu den Videos per whatsapp 079 204 80 07 oder info@balladyum.ch bestellen. Die Videos werden kostenlos zur Verfügung gestellt.

accademia balladyum wünscht sich von Herzen, dass trotz Corona-Krise weitergetanzt wird.