An den «Lifesaving European Championships» in der Kategorie Masters gewinnt Michael Beck zehn Medaillen. Der Badener ist an den Europameisterschaften mit der SLRG Sektion Wädenswil gestartet. An der EM in Riccione (Italien) gewinnt Michael Beck (Mitglied der SLRG Sektion Baden-Brugg) mehrmals Silber und Bronze im Pool, Sand und Meer.

Letzte Woche ist Michael Beck der SLRG Sektion Baden-Brugg an den «Lifesaving European Championships» in Riccione (Italien) gestartet. Der 36-jährige Rettungsschwimmer hat nach bisher zwei Weltmeisterschaften zum ersten Mal an Europameisterschaften (EM) im Rettungssport teilgenommen. Während vier Tagen zeigte er Höchstleistungen und gewann total zehn Medaillen in Disziplinen im Pool, Sand und Meer.

Starts in über 15 Disziplinen

Rettungsschwimmen ist sehr vielfältig. So begannen die Europameisterschaften am Dienstag, dem 17. September, im Pool. Bereits am ersten Tag überschlugen sich die Erfolgsmeldungen aus Italien. In einem packenden Finale gewann Michael Beck mit seinem Teamkollegen der SLRG Sektion Wädenswil Silber im «Line Throw» in der Alterskategorie 35 bis 39. Die Medaillensammlung ging mit Bronze in der Gurtretter-, Hindernis- und Puppenstaffel weiter. Nach eineinhalb Tagen im Pool gingen die Europameisterschaften am Beach von Riccione weiter. Dort gewann Michael Beck Silber im «Beach Sprint» sowie Bronze im «Beach Relay» (Staffellauf im Sand) und im «Beach Run» über zwei Kilometer. Ebenfalls bei den Disziplinen im Meer gewann er Medaillen. Nach Silber im «Board Race» und Bronze in der «Board Relay» Staffel sicherte er sich zum Schluss seine zehnte Medaille mit dem dritten Platz in der Königsdisziplin «Oceanman».

Rettungssport simuliert den Ernstfall

Bei sämtlichen Disziplinen verwenden die Rettungsschwimmer Hilfsgeräte. So wird in der Disziplin «Line Throw» zuerst ein Seil aufgenommen, dem Rettling zugeworfen und dann dieser zurück gezogen. Diese Technik eignet sich gut, um beispielsweise jemanden aus dem Fluss zu retten. An den Europameisterschaften starten die Athleten in verschiedenen Einzel- und Team-Disziplinen. Da Rettungsschwimmer vor allem am Meer arbeiten, ist das Rennen im Sand entscheidend, um schnell im Wasser zu sein. Daher gehören auch Beach-Disziplinen im Rettungssport zum Wettkampf. Im Meer verwenden die Rettungsschwimmer zudem Hilfsmittel wie Board und Surfski.

«Lifesaving European Championships» gehen weiter

In diesen Tagen startet die Schweizer Nationalmannschaft an den Europameisterschaften in Riccione. In der Schweizer Jugend-Nationalmannschaft starten auch zwei junge Athleten der örtlichen Sektion «SLRG Baden-Brugg».