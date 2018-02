Am Samstag, dem 10. Februar, nahmen die Stabhochspringerinnen Lea Bachmann und Pascale Stöcklin am Hallenstürmer-Cup in Zweibrücken (DE) teil. Die Goldwurstpower Athletinnen der Old Boys Basel übersprangen beide eine Höhe von 4.01 Metern und sicherten sich ex aequo den 4. Schlussrang im internationalen Feld.