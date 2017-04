Mitten in der Stadt Langenthal trafen sich mehrere hundert Turnerinnen zu den Kantonal-Bernischen Meisterschaften. Die Weininger Kunstturnerinnen hatten starke Konkurrentinnen.

An diesem Qualifikationswettkampf staunten nicht nur die Zuschauer. Selbst die vielen aktiven Mädchen waren fasziniert über diese Perfektion, Kraft, Beweglichkeit und Eleganz der Mitstreiterinnen aus den verschiedenen Leistungszentren. Da mussten doch einige Vereinsturnerinnen von ihren Trainerinnen, oder von den Eltern, neu motiviert werden, um voll Freude ihr Können an den Geräten zu präsentieren.

Trotz starker Konkurrenz, konnten sich die Turnerinnen vom P2, ruhig und konzentriert ihre besten Leistungen abrufen und drei Auszeichnungen entgegen nehmen. Sarah Graf zeigte auf allen Geräten Top Uebungen und platzierte sich mit 46.450 Punkten auf dem hervorragenden 9.Platz von 39 Turnerinnen. Ava Drake gelang eine sichere, schöne Bodenübung und belegte den 11.Rang. Auch Mikaela Thieler zeigte einen sehr guten Wettkampf und schaffte es mit 44.050 Punkten auf den 12.Rang. Mira Stalder misslang der Sprung und verpasste um einen Rang knapp die Auszeichnung. Dunia Tamim gelang ein guter Sprung und wurde mit 12.950 Punkten belohnt und beendet den Wettkampf auf dem 33.Platz.

Die P3 Kunstturnerinnen starteten den Wettkampf mit gemischten Gefühlen, da sie wussten, dass die neuen Richtlinien sehr viel fordern, um zu einer Auszeichnung zu kommen. An den vier Geräten mussten sie einige Stürze einstecken. Technisch turnten sie teils noch unsicher. Saranya Gräni konnte aber am Boden mit dem Rondat-Salto und halber Drehung gut punkten. Mit total 36.175 Punkten erreichte sie den 21. Platz. Auf dem 22. Rang mit 35.9 Punkten, folgte ihr Vanessa Zimmermann. Sie zeigte eine sehr schöne Balkenübung und wurde mit 11.25 Punkten belohnt. Auf dem 17. Platz mit 38.475 Punkte landete Bernadette Fries. Sie präsentierte zwei durchaus super gelungene Sprünge mit der Durchschnittsnote 12.425 und landete damit in den Top 5 des Tages.

Kutu Weiningen