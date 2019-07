Ausflug nach Riburg zu den Salzsalinen

Wiederum an Fronleichnam hat sich der Solothurner Fachverband der Hauswarte auf den jährlichen Verbandsausflug gemacht. Wir starteten bei angenehmem Wetter mit dem Car in Olten über Solothurn via Balsthal Mümliswil Bachtalen zum Kaffeehalt und dann weiter nach Basel Drei-Ländereck wo wir aufs Schiff umstiegen.

Auf dem Rhein genossen wir die Aussicht und die Schleusenfahrt sowie auch das feine Mittagessen auf dem Schiff. Kurze Car Fahrt zur Riburg Salzsaline. Wir alle genossen eine Interessant Führung durch die Anlage. Auch dieser Tag geht einmal zu Ende und so fuhren wir an unseren Ausgangspunkt via Hauenstein zurück. Besten Dank der Organisatorin