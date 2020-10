Ausflug ins Verzascatal der Carrosserie Hess AG Pensionierten

Die Pensionierten der Carrosserie Hess AG Bellach trafen sich gut gelaunt bei schönem Herbstwetter in Langendorf zum diesjährigen Tagesausflug. Der Ausflug musste wegen der

Covid-19-Pandemie von Juni in den September verschoben werden. Mit dem Car ging die Fahrt Richtung Tessin. Bei der Autobahnraststätte in Airolo wurde ein Kaffee-Gipfeli-Halt eingelegt. Via Bellinzona und Tenero ging es weiter ins idyllische und wildromantische Verzascatal . Vorbei an der "James Bond"-Staumauer und der historischen Römerbrücke Ponte dei Santi erreichten wir das Ende des Tales, das Dorf Sonogno. Eingebettet in eine beeindruckende Bergwelt genossen wir im Ristorante Alpino ein leckeres Mittagessen. Bei den meisten durfte dazu ein Boccalino Merlot nicht fehlen. Bei der Rückfahrt wurde in Locarno ein Zwischenhalt eingeschaltet. Die Möglichkeit an der Uferpromenade des Lago Maggiore zu flanieren wurde rege benutzt. Bald ging es weiter Richtung Gotthard. Um dem üblichen Stau vor dem Autobahn-Südportal zu entgehen besuchten wir noch die Käserei in Airolo. Nach dem Aufenthalt führte uns Chauffeur Markus Hugi sicher und heil zum Ausgangspunkt Langendorf zurück. Ein sehr schöner Tag mit viel Sonnenschein, vielen Eindrücken und guter Stimmung ging zu Ende.