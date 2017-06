Das Team Aerobic trainiert seit diesem Jahr gemeinsam mit dem Team Aerobic des STV Obergösgen. Die Trainings unter der Leitung von Martina und Steffi sind sehr effizient gestaltet. So ist es uns gelungen, innert fünf Monaten gemeinsam ein Programm zu erarbeiten. Innerhalb des Teams herrscht ein guter Spirit, der steht’s für gute Laune und Spass in den Trainings sorgt. Wir durften am 10. Juni 2017 unseren ersten gemeinsamen Wettkampf am Turnfest in Matzendorf bestreiten. Bevor wir starteten gab es eine überraschende Enthüllung: unser selbstgebasteltes Maskottchen wurde dem ganzen Team präsentiert. Passend zu unserem Schlachtruf « Supercheese!» wird uns von nun an immer das «Supercheese-Maskottchen» begleiten. Ab diesem Moment war die Vorfreude und Motivation gross und wir wollten auf die Bühne. Steffi, eine unserer Leiterinnen, war Wertungsrichterin und musste uns bewerten. Dass wir sie seit der Rückkehr von ihrer mehrmonatigen Reise noch nicht gesehen hatten, machte uns zusätzlich nervös. Wir wollten ihr schliesslich voller Stolz unsere Fortschritte präsentieren. Trotz ein paar Patzern erzielten wir eine gute Note von 8.7 und erreichten damit den 4. Rang. Wir sind zufrieden mit dem Resultat, aber wir wollen unser Potenzial voll ausschöpfen und gemeinsam noch mehr erreichen.

Claudia Wertmüller