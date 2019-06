Der Rohbau des neuen Standortes des Tageszentrums des Aargauer Roten Kreuzes steht. An der Aufrichte am Guyerweg in Aarau feierten die Bauherrschaft, Architekten, Bauunternehmen, Handwerker und das Tageszentrum die wichtige Bauetappe.

Der Spatenstich scheint weit entfernt in der Vergangenheit zu sein. Dazwischen liegt viel Arbeit. Als Vertreter der Bauherrschaft zeichnet Heinz Schatt, Leiter Immobilien bei der Neuapostolischen Kirche (NAK), in seiner Rede den bisherigen Verlauf des Bauprojektes nach. Eine grosse Herausforderung stellte ein beachtlicher Grundwassersee dar, der erst bei Baubeginn zum Vorschein kam. Das Wasser musste während Monaten durch ein speziell angelegtes Rohrsystem in die Aare abgepumpt werden. Seit dieser Verzögerung verläuft das Bauprojekt reibungslos. Noch umrahmt ein Baugerüst das interessante Objekt, aber schon im August 2019 ist das Gebäude bezugsbereit. Im Namen der Bauherrschaft dankt Heinz Schatt allen involvierten Parteien und Fachleuten, die grossen Einsatz, Schweiss und Denkarbeit in das Bauprojekt investiert haben.

Einzugstermin Ende August 2019

Das Tageszentrum des Aargauer Roten Kreuzes zieht Ende August 2019 in die neuen Räumlichkeiten am Guyerweg in Aarau. Das Tageszentrum bietet 46 Menschen mit einer körperlichen oder psychischen Beeinträchtigung eine professionelle und auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Tagesstruktur. Die Vorfreude der Gäste auf den neuen Standort ist schon heute gross. Es locken ein schöner Garten, moderne, helle Räumlichkeiten und eine angenehme Atmosphäre inmitten eines Wohnquartiers. Die Stiftung NAK-Humanitas stellt dem Aargauer Roten Kreuz die Räumlichkeiten mietzinsfrei zur Verfügung. In den kommenden Monaten steht noch viel Arbeit an, bis der Bau vollendet ist. Am 21. September 2019 lädt das Tageszentrum anlässlich eines Tages der offenen Türe die Öffentlichkeit ein, die neuen Räumlichkeiten zu besichtigen.