Unter dem Motto ‘’Schiff Ahoi’’ findet der diesjährige Turnerabend des STV Möriken-Wildegg statt. Am kommenden Freitag- und Samstagabend werden atemberaubende Sprünge, kreative Choreografien und akrobatische Elemente auf der Bühne des Gemeindesaals in Möriken vorgeführt. Jeweils ab 18:00 Uhr ist Kassenöffnung und Einlass in den Saal und die Küche für ein feines Nachtessen geöffnet. Der Eintritt beträgt für unter 16-Jährige 10.- CHF und für Erwachsene 15.- CHF, Kinder unter sechs Jahre sind gratis.

Um 20:15 Uhr werden die jüngsten Teilnehmer/innen den Turnerabend mit ihrer Nummer eröffnen. Für ein abwechslungsreiches Programm sorgen die verschiedenen Riegen: MuKi/VaKi, Trampoliner, Damen-, Herrenriege, Jugi und Aktive. Zwischen den turnerischen Darbietungen werden die Moderatoren sicherlich für den einen oder anderen Lacher sorgen. In der Pause werden Kuchen angeboten und es können grossartige Preise bei der Tombola gewonnen werden. Nach den Vorführungen kann der Abend in der Bar mit DJ oder in der Cüplibar weiter genossen werden.