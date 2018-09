Zum 4. Mal hat die Musikschule Dietikon in den Sommerferien für die Instrumentalschülerinnen und -schüler die Aktion MUSIKPASS durchgeführt: 23 Kinder und Jugendliche - 6 Jungs und 17 Mädchen, zwischen 6 und 16 Jahre alt - haben mitgemacht und damit an mindestens der Hälfte der Sommerferientage während je einer Viertelstunde musiziert.

Bravo, wir sind stolz auf unsere jungen, fleissigen MusikschülerInnen! Und all dies notabene in einem Sommer, der mit seinen vielen Sonnentagen und bei heissen Temperaturen eher zu Beschäftigungen im Wald oder im und am Wasser eingeladen hat…

Anlässlich eines Apéros am vergangenen 5. September wurden im Musikschulhaus-Garten die Hauptpreise verlost. Nützliches für das Instrumentalspiel wie Metronome, Stimmgeräte oder Notenständer gab es da zu gewinnen, aber auch Eintritte in Museen und Einkaufsgutscheine für Musikgeschäfte sowie CD’s, Bücher und unterhaltsame, musikalische Spiele. Es war eine grosse Freude, den strahlenden Gewinnern persönlich gratulieren zu dürfen und attraktive Preise übergeben zu können.

Haben auch Sie Lust, ein Musikinstrument zu entdecken und zu erlernen…? Die Musikschule Dietikon führt am 27. September einen Beratungsabend speziell für Erwachsene durch. Interessierte melden sich bitte bis zum 20. September auf dem Musikschul-Sekretariat.