Die Bürgerorganisation „Kein Atommüll im Bözberg“ KAIB führte kürzlich in der Altstadt von Rheinfelden eine Standaktion durch und suchte dabei den Dialog mit der Bevölkerung zum Thema Atommüll und dessen Endlagerung.

An der Standaktion mit dabei waren auch die beiden Grossräte Elisabeth Burgener und Max Chopard-Acklin. Für KAIB-Präsident Max Chopard aus dem Siggenthal ist klar: „Atommüll geht uns alle etwas an. Ein mögliches Tiefenlager in der wasserreichen Region Bözberg zu planen ist keine gute Idee.“ Und die Fricktalerin Elisabeth Burgener ergänzt: “Es ist wichtig und richtig, dass Organisationen wie KAIB und engagierte Bürgerinnen und Bürger diese Nagra-Pläne kritisch hinterfragen.“ Der Verein KAIB wurde 2010 auf dem Bözberg gegründet und hat heute über 700 Mitglieder.



