Wanderung durch das schöne Bachsertal

Am 25. April starteten 24 Wanderer und Wanderinnen gut gelaunt bei herrlichem Wetter bei der Bushaltestelle «Husberg» in Villigen. Mit Bus und Bahn erreichten wir Kaiserstuhl. Nach kurzer Begrüssung des Reiseleiters, wanderten wir Richtung Fisibach, dann weiter durchs Bachstal, vorbei an blühenden Obstbäumen, zum Teil auch durch den Wald, der seine frühlingshafte Schönheit zeigte. Das Tal ist mit vielen schönen Bauernhöfen bestückt.

Nach ca. 2 Stunden erreichten wir Bachs, wo der Wirt des Restaurants «Neuhof» uns schon erwartete. Die bestellten Menüs waren sehr gut und reichhaltig, auch das Trinken kam nicht zu kurz! Nach dem Mittagessen wurde auch das obligate Gruppenfoto gemacht.

Durch Wald und Flur ging es dann weiter nach Dielsdorf. Von da fuhren wir mit Bahn und Bus wieder zurück zum Einsteigeort nach Villigen.

Der Reiseleiter: Geri Zimmermann