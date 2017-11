Im Kurzprogramm ist Anna den Dreifachsalchow gefallen, was ihr einen ganzen Kombinationssprung aus der Wertung warf. In der Kür musste sie beim Dreifachtouloup einen Sturz hinnehmen, zeigte aber ansonsten ein fehlerfreies Programm und belegte souverän den zweiten Schlussrang mit nur 0.5 Punkten Rückstand zur zweitplatzierten Mikai Van Ommeren in der Kategorie U14 (Nachwuchs SEV).

Für Anna ist das der vierte Podestplatz in dieser Saison.