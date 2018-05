Am Sonntag dem 24.Juni.2018 von 12.00 bis 14.00 laden die Solothurn Ducks zu den ersten offiziellen Tryouts ein. Der Begriff Tryouts entstammt dem Fachjargon und bedeutet frei übersetzt soviel wie "ausprobieren", und genau darum soll es gehen. Interessierte die noch keinen Kontakt zum American Football hatten bekommen so einen Einblick und werden von anwesenden Coaches und Spieler angeleitet und in die Basics eingeführt. Ebenso sind natürlich auch erfahrene Spieler auf Clubsuche herzlich willkommen ! Interessierte können sich ab Jetzt auf der Facebookseite der Ducks in der Veranstaltung anmelden. Auch spontan Entschlossene sind willkommen ! Im Anschluss an die Tryouts findet das reguläre Training statt dem natürlich als Zuschauer beigewohnt werden kann. Wie immer sind alle Körpertypen und Staturen gern gesehen !

Wo ?

Obere Sternengasse 1, 4500 Solothurn

Wann ?

24.06.2018 12.00 - 14.00

Mitnehmen ?

Sportliche Kleidung