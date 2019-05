Museumstag, 19.05.2019

Wenn Sie an der Open Bürsti nicht anwesend sein konnten, nutzen Sie den Museumstag.

Besuchen Sie unseren ‘Fabrikationsraum’.

Die Mitarbeitenden des Museums erklären die Funktionsweise einer Stanzmaschine von 1910 und stellen eine Bürste am Handeinzugstisch her. Am dritten neu eingerichteten Arbeitsplatz wird das 'Pechen' erläutert. Natürlich kann man wieder die alten Arbeitsplätze bei Walther im 3D-Format betrachten. Auch die frischen Waffeln stehen wieder für Sie bereit. Industriemuseum geöffnet von 11-16 Uhr