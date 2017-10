Das NLA-Team des HSC Suhr Aarau hat nach atemberaubenden zwei Heimspielen in Folge nur wenig Zeit Kräfte zu sammeln. Bereits am Dienstag, 17. Oktober 2017 gastiert es nämlich auf dem Frohberg in Stäfa zum Cup-Viertelfinalduell gegen den NLB-Vertreter. Die Partie wird um 20.00 Uhr angepfiffen.

Als Favorit kehrt der HSC Suhr Aarau erstmals an jenen Ort zurück, an dem er 2014 im letzten Saisonspiel und Direktduell den schmerzlichen Abstieg in die NLB hinnehmen mussten. Leider wieder kein Heimspiel also, auf das die HSC-Familie im Schweizer Cup-Wettbewerb seit 2012 wartet.

Der ambitionierte NLB-Vertreter hat turbulente Tage hinter sich. Nach nur vier Spielen trennten sich die Lakers von Trainer Predrag Milicic und zuletzt verletzte sich mit Lukas Maag ausgerechnet der Teamcaptain so schwer am Knie, dass die Saison für ihn leider gelaufen ist. Verletzungssorgen plagen aber auch den HSC Suhr Aarau, der leider auch am Dienstag auf Beau Kägi, Nikola Isailovic und Tim Aufdenblatten verzichten muss. Ihre Teamkollegen haben zudem in den beiden letzten Spielen gegen den BSV Bern und Wacker Thun einiges an Kraft gelassen, jedoch in beeindruckender Art und Weise bewiesen, gegen die Topteams mithalten und gewinnen zu können sowie sich in der nach sensationellem Saisonstart vorgefundenen Spitze der Nationalliga A etablieren zu wollen.

Es ist einzigartig, wie es der Verein dabei schafft, seiner Philosophie nachhaltig und früh auf talentierte Eigengewächse zu setzen, treu zu bleiben bzw. diese konsequent zu verfolgen. Dies untermauern beispielsweise die Einwechslung und lange Spielzeit von Kreisläufer-Juwel Lukas Laube, der am Mittwoch in einer entscheidenden Phase des Spiels von Trainer Misha Kaufmann wertvolle Anteile erhielt und dies mit einem starken Debüt verdankte, oder die zwischenzeitliche Formation mit Reichmuth, Baumann, Rohr, Patrick und Lukas Strebel - also fünf Eigengewächsen.

Im Cup bleibt das Ziel, soweit wie möglich zu kommen und jedes Spiel gewinnen zu wollen ebenso bestehen wie die Sehnsucht, auf ein mögliches Cup-Halbfinale und/oder gar Finale vor heimischem Publikum. Wer die beiden Heimauftritte mitverfolgen oder wer ihnen gar beiwohnen konnte weiss warum - weil die Schachenhalle Aarau tatsächlich der begeisterndste Handball-Hexenkessel der Schweiz ist!