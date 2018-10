Die Abendunterhaltung 2018 des Handharmonika-Orchester Solothurn (HOS) folgt musikalisch dem Motto «very british» und präsentiert Perlen der britischen Musikgeschichte, für Akkordeonorchester arrangiert, durch HOS und JAG intoniert.

Damit wird aber auch das erste Jahrzehnt JAG Tatsache! Mit der Übernahme der musikalischen Leitung des HOS durch Susanne Weber lancierte sie erfolgreich das Projekt Jugend-Akkordeon-Gruppe (JAG) mit Projektabschluss anlässlich der Abendunterhaltung im Oktober 2009. Seither folgte Jahr für Jahr ein Projekt an das nächste Projekt, mit immer wieder neuen Elementen und einem Höhepunkt mit der erfolgreichen Teilnahme am eidgenössischen Akkordeon Musikfest in Disentis im Jahr 2016. Nun läuft das Projekt nach den Richtlinien von und mit Unterstützung durch das Programm «Jugend und Musik» des Bundesamtes für Kultur.