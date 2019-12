Adventsklänge in der Kirche Kappel

Die Kirche Kappel war bis auf den letzten Platz besetzt, als die Musikschule Untergäu vor Kurzem zum traditionellen Adventskonzert einlud.

Über 60 Schülerinnen und Schüler der Musikschule Untergäu präsentierten an diesem Abend, was sie in den vergangenen Wochen gemeinsam mit ihren Lehrpersonen einstudiert hatten.

Auf dem Programm standen viele bekannte Melodien: nebst traditionellen Weihnachtsliedern aus dem deutschsprachigen Raum gelangten auch zahlreiche Adventsmelodien aus aller Welt sowie bekannte Werke aus der Klassik zur Aufführung.

Ob in Einzel- oder in Gruppenvorträgen, ob Anfänger oder bereits fortgeschrittene Schülerinnen und Schüler: alle Aufführenden erfreuten mit ihren Vorträgen die Zuhörer und zauberten mit ihren wunderbar gespielten Melodien eine sehr feierliche Stimmung in die Kirche.