Der Grundkurs Botanik der Natur- und Vogelschutzvereine Oensingen und Neuendorf bietet die Möglichkeit, sich ohne Vorkenntnisse und mit wenig Zeitaufwand mit der einheimischen Flora vertraut zu machen.



Werden Sie auch manchmal etwas melancholisch, wenn es Herbst wird? Die Tage werden kürzer, die Temperaturen sinken und oft macht sich am Morgen Nebel breit. Die Pflanzenwelt stellt sich langsam auf den Winter ein. Nur noch wenige Pflanzen blühen, die meisten werfen ihre Blätter ab oder sterben ganz ab. Ganz sicher wird es aber wieder Frühling und man kann sich wieder jede Woche an neuen Blüten freuen. Wer gerne mehr über diese wundervollen Blüten und die dazugehörigen Pflanzen wissen will, hat die Möglichkeit am Grundkurs Botanik der Natur- und Vogelschutzvereine Neuendorf und Oensingen teilzunehmen.



Die grosse Anzahl an Pflanzen in der Schweiz (ca. 3000) macht die Bestimmung nicht gerade einfach. Deshalb führen die Naturschutzvereine von April bis Juni 2019, nach grossem Erfolg im Jahr 2017, zum zweiten Mal einen botanischen Grundkurs für interessierte Personen ohne Vorkenntnisse durch. "Der Kurs soll den Einstieg in die Botanik erleichtern", erklärt Kursleiter Marco Bobst aus Oensingen, "die Teilnehmenden lernen die häufigsten Pflanzenarten des Gäus kennen und erfahren gleichzeitig viele spannende Details über die Lebensweise und Lebensräume der Pflanzen“.

Das an drei Theorieabenden erarbeitete Grundwissen wird an vier Exkursionen in Neuendorf, Oberbuchsiten und Oensingen angewendet, Bestimmungen werden geübt und die persönliche Artenkenntnis erweitert. Als krönender Abschluss ist ein (freiwilliges) Gebirgswochenende im Juni/Juli geplant, um gemeinsam die einzigartige Pflanzenwelt der Alpen zu erkunden.



„Das Hauptziel des Kurses ist es, die Freude an der Pflanzenwelt und eine achtsamere Wahrnehmung der Natur allgemein zu fördern“, so der Kursleiter Konrad Zeltner, "ebenfalls wird das eine oder andere Kleinod in der Region besucht". Nach Kursabschluss sind die Teilnehmenden in der Lage, die häufigsten Pflanzen zu erkennen und bestimmen.

Ihre Spaziergänge werden in Zukunft mindestens doppelt so spannend!



Der Kurs ist auch die ideale Vorbereitung auf einen weiterführenden Feldbotanikkurs. Zum Beispiel jenen der Kantone Bern und Solothurn, den auch VVS/Birdlife Solothurn unterstützt.



Termine der Kursanlässe sind (jeweils abends):

Theorie: Mo 1.4.19, Mo 8.4.19, Mo 15.4.19

Exkursion: Mo 29.4.19, Fr 24.5.19, Fr 7.6.19, Fr 21.6.19

Bei Interesse Gebirgswochenende im Maderanertal (Datum wird noch bekanntgegeben)



Kurskosten 180.- plus Bestimmungsbuch (ca. 28 CHF).



Interessierte ab 14 Jahren können sich bis zum 15.11.2018 anmelden bei:

Konrad Zeltner, Weierweg 1, 4623 Neuendorf, 079 280 30 92, konrad.zeltner@gmx.ch

Markus Peier, Ausserbergstrasse 15, 4702 Oensingen, 076 396 13 81

oder über das Formular auf www.nvvneuendorf.ch