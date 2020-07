Absage Jodlerabend und alle Auftritte bis November 2020

Aufgrund der Corona-Virus-Pandemie ist der Probebetrieb auf Gesamtchor-Ebene seit längerer Zeit nicht mehr möglich. In Folge der weiterhin exponierten Situation müssen wir, schweren Herzens, unseren Jodlerabend vom 10. Oktober sowie alle weiteren Auftritte bis November 2020 absagen.

Geschätzte Freunde, Gönner, Sponsoren des Brauchtums Jodeln Jährlich nimmt der Jodlerklub Olten an diversen Veranstaltungen teil. Dank unserem Repertoire bereichern und begleiten wir Gottesdienste, sähen Freude und Abwechslung in Alters- und Pflegeheimen, unterhalten das Publikum an kleineren und grösseren Festivitäten, nehmen schweizweit an ausgewählten Jodlerfesten teil oder unternehmen eine gesellige Jodlerreise.

Bei jedem Auftritt erhalten wir die Chance, die Aufmerksamkeit auf unseren Jodlerklub zu ziehen, unser Können zu präsentieren und unseren Anhängern, gemütliche, freudige und erholsame Stunden zu bereiten.

Bedingt durch die lange Corona-Zwangspause, die darauf folgenden Einschränkungen mit anhaltender Abstandsregelung von 1.5 m und den teils aufwendigen Auflagen des Bundesrates sind wir nicht in der Lage den Probebetrieb und den Unterhaltungsabend optimal zu gestalten und durchzuführen. Die aktuelle Sachlage birgt Unsicherheiten und Gefahren für weitere Ansteckungen.

Nach langem Hin und Her und in Anbetracht der eingeschränkten Perspektiven hat der Vorstand des JKO´s entschieden den diesjährigen Jodlerabend auszusetzen. Wir bedauern diesen Entscheid sehr, fallen doch all die fröhlichen, gemütlichen und gesellschaftlichen Momente weg. Zudem ist der traditionelle Jodlerabend unsere wichtigste Einnahmequelle.

Wir bedanken uns ganz herzlich für das Verständnis und hoffen, Sie, ab November 2020 bei einem unserer nächsten Auftritte begrüssen zu dürfen. Wir wünschen Ihnen, in dieser schwierigen und herausfordernden Zeit, gute Gesundheit.

Jodlerklub Olten, René Künemann