Die Spielgemeinschaft Dulliken - Starrkirch-Wil ladet Sie recht herzlich zur Abendunterhaltung am 18.11.2017 in die Dorfhalle Jurablick in Starrkirch-Wil ein.

Unser erster gemeinsamer Unterhaltungskonzert-Abend steht unter dem Motto «Musik verbindet».

Über Ihren Besuch würden wir uns sehr freuen.

Weitere Informationen unter:



www.mgdulliken.ch



www.mgstw.ch