Insgesamt nahmen in diesem Jahr über 145‘000 Kinder und Jugendliche zwischen 7 und 15 Jahren am UBS Kids Cup teil. Der Leichtathletik-Dreikampf bestehend aus den Disziplinen 60m-Sprint, Ballwurf und Weitsprung wird gemeinsam von Swiss Athletics und Weltklasse Zürich in Kooperation mit der UBS durchgeführt.

Am Final im Stadion Letzigrund von Samstag, 1. September, trafen die besten 540 Nachwuchstalente der Schweiz aufeinander. Dazu zählten auch 41 Aargauer. Nationale und internationale Aushängeschilder standen Rede und Antwort. 400m-Hürden-Europameisterin Lea Sprunger sowie die weiteren Schweizer EM-Medaillengewinner Fabienne Schlumpf (3000m Steeple), Tadesse Abraham (Marathon) und Alex Wilson (200m) aber auch Mujinga Kambundji, Selina Büchel, Noëmi Zbären und Kariem Hussein gaben den Stars von morgen Autogramme und beantworteten ihre Fragen. Mit Stabhochspringerin Katerina Stefanidi (GRE) und 100-Meter-Sprinterin Murielle Ahouré (CIV) waren auch zwei Gewinnerinnen von Weltklasse Zürich vor Ort und erfüllten die Wünsche der begeisterten Kinder.