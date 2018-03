Am letzten Wochenende fanden im Hallenbad Mont-Repos in Lausanne die Schweizermeisterschaft der Nachwuchs-Wasserspringer statt. Der Schwimmclub Aarefisch, Aarau war mit drei Athleten am Start.

Bereits am ersten Tag konnte die erste Goldmedaille gefeiert werden. Steven Rusnach gewann überlegen in der Kategorie Junioren C Knaben vom 3m-Brett. Seine konzentrierte Arbeit und der disziplinierte Trainingseinsatz der letzten Wochen waren ausschlaggebend für diesen Erfolg.