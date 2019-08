Nach den Nachwuchs-Schweizermeisterschaften in Basel geht für David Radam (Jg. 04), Samira Arnold (Jg. 02) und Federico Salghetti-Drioli (Jg 00) vom Schwimmclub Aarefisch, Aarau die Sommersaison mit einem nächsten Höhepunkt weiter. Zusammen mit Emma Fredersdorf (SBO) bilden sie das Schweizer Team für die European Junior Open Water Swimming Championships und kämpfen mit 23 Nationen und 220 Teilnehmerinnen und Teilnehmern um die europäischen Titel im Rowing Sport Center in der Nähe von Prag.

Nach dem 7-tägigen Precamp in Tenero unter der Leitung von Chefcoach Elena Nembrini erfolgte letzten Dienstag der Abflug nach Tschechien und das erste Training im Pool. Bis Freitagmorgen wurde dann täglich trainiert und ab heute gilt es ernst. Der Wettkampf beginnt am Freitag 2. August mit den 5km (14-15 Jahre) und den 7.5 km (16-17 Jahre). Am Samstag starten die älteren Junioren mit den 10 km und am Sonntag steht die Staffel 4x1250 Mixed auf dem Programm. Swiss Swimming erhofft sich Rangierungen unter den besten 16 und vor allem in der Staffel einen TopTen Platz. Die Rennen können per Live-Stream mitverfolgt werden: http://www2.len.eu/?p=15230.