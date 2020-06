99. Generalversammlung des DTV Erlinsbach SO

Corona-bedingt später als ursprünglich geplant, führte der DTV Erlinsbach SO am 13. Juni 2020 seine 99. GV durch. Diese GV bedeutete zugleich das Ende des 100-jährigen Vereinsjubiläums, welches im Jahr 2019/2020 anlässlich der Gründung des Vereins am 15. April 1919 gefeiert wurde. Die GV bot gleich mehrere Gründe zum Feiern: Nicht nur traf man zum ersten Mal seit dem Turnerabend Anfang März wieder zusammen, sondern es konnten gleichzeitig mehrere Personen für ihre grossartigen Leistungen ausgezeichnet werden:

Gabriela Senn wurde für 10 Jahre MuKi-Leiterin und 20 Jahre Mitgliedschaft im Verein geehrt und zugleich zum Ehrenmitglied gewählt.

Esther Werthmüller wurde für 20 Jahre Mitgliedschaft im Verein geehrt und ebenfalls zum Ehrenmitglied gewählt. Für ihre grosse Arbeit im Zusammenhang mit der Organisation und der Durchführung der Festivitäten des Jubiläumsjahres wurde sie zudem zum Mitglied des Jahres 2019 gewählt.

Rebekka Campi wurde für 10 Jahre Mitgliedschaft im Verein geehrt.

Silvia Läuchli wurde für 10 Jahre Leiterin bei den Aktiven geehrt.

Domenica Müller wurde für 10 Jahre Leiterin im Aerobic geehrt.

Marina Krüttli wurde für 10 Jahre Leiterin im J&S Oberstufe geehrt.

Daneben durften drei Turnerinnen einen Spitzbuben mit DTV-Logo für ihren fleissigen Turnstundenbesuch entgegennehmen.

Aufgrund der Demission von Katharina Sladek als Aktuarin wurde Melanie Ritschard neu in den Vorstand gewählt. Der Vorstand konstituiert sich damit wie folgt: Stephanie Bernet (Präsidentin), Rebekka Campi (Technische Leiterin), Ruth Gradwohl (Vizepräsidentin), Melanie Ritschard (Aktuarin) und Kathrin Zimmermann (Kassierin).

Ebenfalls wurde an der GV die Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs beschlossen und wir freuen uns alle, künftig wieder jeden Montag ab 19.30 Uhr im Schulhaus Mühlematt zu trainieren. Interessierte sind jederzeit herzlich willkommen!

Stephanie Bernet