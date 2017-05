Bei strahlendem Sonnenschein und großer Hitze verbrachten die Fricktaler Schwimmer das letzte Maiwochenende in Basel im Freibad St. Jakob. Am Samstag sprangen die Jahrgänge 2004 und älter, am Sonntag 2005 und jünger in die erfrischenden Fluten. Frieren musste in diesem Jahr keiner, Schattenplätze waren hingegen heiß begehrt. Für die meisten Schwimmer der ersten beiden Teams war es nach dem Wettkampf in Winterthur das zweite erfolgreiche Wochenende, Bestzeiten wurden bestätigt bzw. sogar noch unterboten. Auch die jüngeren Schwimmer konnten das im Trainingslager erarbeitete gut in den Wettkampf umsetzen, so dass über die Hälfte der Starts mit neuen Bestzeiten (B) beendet wurde. Drei Goldmedaillen konnten die Fricktaler mit nach Hause nehmen: Über 100m und 200m Rücken siegte Eliane Willemsen (Jg. 98) in neuen Bestzeiten von 1.09,25 bzw. 2.29,09. Silber über 50m Rücken ging in 33,44 an Annick Willemsen (Jg. 96, beide Kaisten). Die dritte Goldmedaille holte Solana Weichelt (Jg. 07, Elfingen) in 44,65 (B) über 50m Rücken. Als zweitschnellste schlug sie in 44,87 (B) über 50m Schmetterling an. Silber Nummer 3 erreichte ebenfalls in der Wertungsklasse der 9- und 10-Jährigen Juliette Siegfried (Jg. 08, Frick) in 48,53 (B) über 50m Brust. Die vierte Silbermedaille erschwamm Bigna Schall (Jg. 99, Wölflinswil) in 2.43,10 über 200m Schmetterling.

Mit 4. Plätzen knapp am Treppchen vorbei schrammten Silvan Kopp (Jg. 05, Bözberg) in 39,50 (B) über 50m Rücken und Joel Weiss (Jg. 01, Gipf-Oberfrick) in guten 4.36,14 über 400m Freistil. Auf Platz 5 beendeten ihre Rennen: Lewis Rippstein (Jg. 06, Frick) über 50m Schmetterling (38,85), Rebecca Rau (Jg. 04, Lörrach) über 100m Schmetterling (1.19,89 B), Cynthia Wiedemann (Jg. 05, Rheinfelden) über 50m Freistil (34,52 B) und Sebastian Zidek (Jg. 04, Herznach) über 50m Schmetterling (41,54). Als sechsschnellste schlugen Emre Bostan (Jg. 09, Stein) über 50m Rücken (52,20 B), Joshua Weibel (Jg. 07, Stein) über 50m Brust (1.01,18 B) und Gian Wächter (Jg. 02, Oeschgen) über 200m Schmetterling (2.42,09 B) an. Siebte Plätze erreichten Yelda Bostan (Jg. 05, Stein) und Elina Gallert (Jg. 07, Frick) über 50m Schmetterling (40,57 B bzw. 46,49 B), Svenja Steiner (Jg. 03, Anwil) über 200m Brust (3.15,66 B) sowie David Willemsen (Jg. 00, Kaisten) über 100m Rücken (1.06,62). Darüber hinaus schwammen folgende Schwimmer in die Top Ten ihrer Wertungsklassen: Annika Fey (Jg. 04, Frick, 10. 200m Rücken 2.53,60), Andrin Gallert (Jg. 09, Frick, 8. 100m Rücken 2.22,57 B), Julius Ilten (Jg. 04, Kleindöttingen, 8. 100m Brust 1.26,83 B), André Mudry (Jg. 01, Gipf-Oberfrick, 9. 50m Rücken 33,92), Enya Pietzonka (Jg. 04, Magden), 8. 200m Brust 3.18,18 B), Lia Schiess (Jg. 06, Frick, 50m Rücken 43,28), Carina Sutter (Jg. 07, Frick, 8. 100m Freistil 1.31,84 B), Jolina Wächter (Jg. 04, Oeschgen, 9. 100m Schmetterling 1.25,49 B).

Erfolgreich agierten auch die Fricktaler Staffeln: Platz 5 über 4x100m Lagen offen holten Annick Willemsen, Svenja Steiner, Bigna Schall und Eliane Willemsen, die 2. Mannschaft mit Annika Fey, Enya Pietzonka, Rebecca Rau und Larissa Sutter schwamm auf Platz 9. Die Herren erreichten mit David Willemsen, Julius Ilten, Joel Weiss und Gian Wächter Platz 8. In der Kategorie 12 Jahre und jünger sicherten sich Platz 6 über 4x50m Freistil und 4x50m Lagen Cynthia Wiedemann, Lia Schiess, Lia Michel bzw. Juliette Siegfried und Yelda Bostan. Die zweite Mannschaft schwamm mit Solana Weichelt, Leonie Keller, Elina Gallert und Sarah Santoro auf Platz 9 über 4x50m Freistil und mit Lia Michel, Leonie Keller, Elian Gallert und Sarah Santoro auf Platz 10 über 4x50m Lagen. Platz 9 über 4x50m Freistil holten Silvan Kopp, Joshua Weibel, Emre Bostan und Lewis Rippstein.

Weitere Bestzeiten schwammen über 50m Rücken Leonie Keller (Jg. 06, Rheinfelden) mit 53,37 bzw. Lia Michel (Jg. 05) mit 47,43 (B), Timo Michel (Jg. 02, beide Zuzgen) mit 1.06,26 über 100m Freistil, Katarina Obradovic (Jg. 08, Frick) mit 58,05 über 50m Freistil, Sarah Santoro (Jg. 06, Anwil) mit 39,51 über 50m Freistil und Larissa Sutter (Jg. 04, Frick) mit 1.11,96 über 100m Freistil.