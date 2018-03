Am 17. März 2018 trafen sich die Mitglieder des Turnvereins Satus Lostorf ab 19.00 Uhr in der Aula des Schulhauses 1912 zum Apéro. Nach einem feinen und reichhaltigen Nachtessen begrüsste der Präsident Markus Gubler die Anwesenden zur 87. Generalversammlung. Seit Anfang März 2018 ist die neue Homepage des Satus Lostorf unter www.satuslostorf.ch aktiv. Der Präsident stellt diese im Detail vor. Die Homepage wird zukünftig von Nicole Wüthrich betreut. Es werden jeweils die aktuellen Anlässe des Vereins ersichtlich sein, Berichte hochgeladen und der Verein wird der Öffentlichkeit vorgestellt. Ausserdem ist ersichtlich, wann welche Turnstunden in Lostorf und der Kreisschule angeboten werden. Am Solothurner Kantonalturnfest im Juni 2018 in der Kreisschule Mittelgösgen wird der Satus einen Getränkestand betreuen. Die Einsatzliste dafür macht die Runde, damit sich die Mitglieder einschreiben können. Vom 9. bis 14. April wird ein Jugendriegenlager im Tessin stattfinden. Es haben sich 24 Kinder angemeldet und 10 Leiterinnen und Leiter sowie Betreuungspersonen werden mitreisen. Das Lager wird im Rahmen der Vorbereitung für den Jugendriegentag unter dem Motto „Sporthelden“ durchgeführt. Die Jahresrechnung 2017 wird vom Kassier Ernst Gubler erörtert und mit Applaus genehmigt und verdankt. Der Vorstand wird wie gehabt verdankt und wiedergewählt. Als Ergänzung wird Nicole Wüthrich als neuer J+S Coach den Vorstand ergänzen. Als ihre Stellvertretung wird Bianca Weidner amten. Als neue Netzball-Kids Leiterin wird Christine Bütikofer gewählt. Leider musste bei den Damen wegen Wegzugs in den oberen Kantonsteil eine Demission entgegen genommen werden. Bei der Männerriege durften wir zwei Neueintritte begrüssen. Im Februar 2018 führte der Verein die Festwirtschaft an der Delegiertenversammlung des Bauernverbandes durch. Die Vereinsreise ist für den 22. September nach Einsiedeln geplant. Es wird eine Führung bei den Sprungschanzen angeboten und wer Lust hat, kann sich beim Aerboarden versuchen. Nach dem Mittagessen ist ein Besuch in Sattel und der Fussgängerbrücke Skywalk vorgesehen. Im April 2019 wird die Veteranentagung nach 10 Jahren wieder in Lostorf stattfinden. Danach führen Markus und Marc die Mitglieder auf humorvolle Art auf die Ehrungen unserer langjährigen Mitglieder Heidi Püntener, mit 60 Vereinsjahren, und Margrit Widmer, mit 50 Vereinsjahren, hin. Heidi und Margrit werden mit einem schönen Blumenstrauss für die grosse Vereinstreue beschenkt. Melanie Schaad wird für ihre 20 Jahre als Jugendleiterin geehrt. Es werden die tollen Resultate in den verschiedenen Disziplinen am vergangenen Turnfest in Köniz erwähnt. Um 22.50 Uhr kann der Präsident die Versammlung schliessen und das Dessertbuffet wird eröffnet. Bei mancherlei Gespräch kann der Abend ausklingen. Leider machen sich die Netzballerinnen sofort auf den Heimweg, da am Sonntag in Wohlen die Rückrunde mit hart umkämpften Spielen stattfindet. Weitere Informationen unter www.satuslostorf.ch .