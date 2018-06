Am Sonntagnachmittag, 17. Juni findet das 8. musiCale in der MZH Niederwil statt. Das musiCale wird vom VJMN (Verein Jugend- & Musikförderung Niederwil) organisiert und bietet Jugendensembles eine Auftrittsmöglichkeit. Dieses Jahr sind 7 Ensembles dabei mit insgesamt über 100 Kindern und Jugendlichen. Das Aufführen der eingeübten Stücke ist sowohl für die Jungmusiker/-innen als auch die Besucher/-innen ein grossartiges Erlebnis. Die Ensembles kommen aus der ganzen Region (Niederwil, Seengen, Fislisbach, Buchs, Seon...). Lassen Sie sich mitreissen von der Musik der sieben Ensembles und kommen Sie am 17. Juni um 13:30 Uhr in die Mehrzweckhalle Niederwil (MZH). Türöffnung um 13:15 Uhr. In der Kaffeestube erwartet Sie ein grosses Kuchen- und Tortenbuffet zu familienfreundlichen Preisen. Der Eintritt ist frei, Kollekte. Wir freuen uns, Sie bei uns begrüssen zu dürfen.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.vjmn.ch/musicale