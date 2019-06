Bei strahlendem Sonnenschein und somit bestem Baseball Wetter führten die Therwil Flyers das 7. Internationale U15 Baseball Junioren Turnier durch. Starke Mannschaften aus Italien, Deutschland und der Schweiz füllten das Teilnehmerfeld. Viele verschiedene Teams fanden den zum Teil weiten Weg nach Therwil. Die Flyers durften sich mit Nationalteams, Regionalteams sowie Vereinsmannschaften messen. In der siebten Ausgabe dieses Turniers zeigte das motivierte Flyers Team eines ihrer besten Spiele in der Geschichte dieses Turniers. Die Jungs schnupperten am Finaleinzug gegen die starken Italiener aus Bologna. Nur ganz knapp mit 3-4 musste sich das Heimteam geschlagen geben und beendete das Turnier auf dem 4. Schlussrang von sechs Mannschaften. Im Final spielte die Regionalauswahl NRW Nordrhein-Westfalen gegen Fortitudo Bologna. Für die Italiener war es nichts neues, schon im letzten Jahr standen sie im Final. Das spannende Spiel ging hin und her bis im letzten Inning die Deutschen aus NRW sich den Sieg holten. Einen speziellen Schlag als U15-Junior gelang einem NRW-Spieler, er schlug den Ball tatsächlich über den grossen Zaun zum Homerun. Dies und noch mehr sah auch ein europäischer Scout der New York Yankees. Er notierte sich alles was er sah während dem Turnier u.a. auch der schnellste Wurf. Ein 77mph ‘Fastball’ geworfen von Pitcher Dominic Scheffler der Schweizer Nationalmannschaft!

Etwas besonderes überlegte sich Monique Schmitt und eröffnete die 1. Baseball Material Börse. Material welches nicht mehr gebraucht wird von Spielern konnte abgegeben, verkauft und somit weitergegeben werden – eine gute Sache.

Die Flyers bedanken sich bei der Gemeinde Therwil für ihren Support, den vielen Zuschauer für eine tolle Atmosphäre sowie dem Wetter-Gott welcher alles hervorragend zubereitete – die Glaces waren ausverkauft ! Besten Dank an alle unsere Sponsoren welche auf unserer website aufgeschalten sind.

