7. Generalversammlung der SVP Härkingen

Am 20. September 2020 hielt die SVP Härkingen im Restaurant Café Lamm die 7. ordentliche Generalversammlung ab. Der Parteipräsident Rolf Joachim durfte trotz der aktuellen Corona-Situation zahlreiche Mitglieder begrüssen. Rolf Joachim führte die statutarischen Geschäfte gemäss Traktandenliste zügig durch. Die Jahresrechnung, das Budget und die Mitgliederbeiträge wurden gutgeheissen. Die Ortspartei steht auf gesunden finanziellen Füssen und die Mitgliederzahl blieb wie bereits im Vorjahr konstant. Im Jahresrückblick konnten die erlebten Höhepunkte Revue passiert werden. Gemäss dem Parteipräsidenten verfügt die SVP Härkingen über eine gut funktionierende und aktive Ortspartei. Ein grosses Dankeschön richtete er an seine Vorstandskollegen für die wertvolle Arbeit im Vorstand aber auch in den diversen Kommissionen der Einwohnergemeinde. Verdankt wurde auch die Arbeit von Luca Hasler als abtretender Gemeinderat.

Im Anschluss an die Generalversammlung wurde von der Ortspartei ein Familienbrunch offeriert. Die Mitglieder genossen die leckeren Speisen und die lockere Atmosphäre.

Bei spannenden Gesprächen wurde der Brunch in vollen Zügen ausgekostet.

SVP Härkingen