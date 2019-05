Ein engagiertes Team hat wieder zusammengefunden um nach 6 Jahren Pause das 6. Internationale Kindertheaterfest 2020 zu organisieren.

Ca. 160 Kinder und Jugendliche aus ganz Europa und zusätzlich Begleitpersonen, Beobachter und Workshopleiter bevölkern Turgi während 10 Tagen.

Das Kindertheaterfest findet statt zwischen dem 24. Juli und dem 2. August 2020. Am 24. Juli beginnt es mit dem Vorstellen der Theatergruppen und der Workshopleiter, am 25. Juli erfolgt die offizielle Eröffnung mit der Vorführung des Festivalstückes und am 1. August verabschieden wir uns von den Gruppen gemeinsam mit der Bevölkerung von Turgi mit dem Vorstellen der Arbeiten der Workshops.

Jeweils am Nachmittag und am Abend führt eine Gruppe ein Theaterstück auf und am Vormittag können die Kinder an Workshops Interessantes dazulernen. Viele renommierte Theaterfachleute aus ganz Europa finden immer wieder, dass es sich lohnt nach Turgi zu reisen und den Kindern und Jugendlichen etwas neues beizubringen und nicht zu vergessen mit uns ein paar schöne Tage zu haben.

Die Kinder werden bei Gasteltern untergebracht und die Begleitpersonen privat oder in günstigen Unterkünften.

Wenn Sie auch einmal Gasteltern sein möchten, oder wenn Sie die schönen und Interessanten Theatervorstellungen besuchen wollen, reservieren Sie sich dieses Datum. Jeder der schon einmal dabei war, weiss wie emotionell, reichhaltig und nachhaltig diese 10 Tage sind. Wir freuen uns auf Sie. Weitere Auskünfte finden Sie unter www.kjt-turgi.ch.

Wenn Sie diese 10 Tage als Gasteltern oder als Helfer mitgestalten wollen, melden Sie sich unter info@kjt-turgi.ch.

Peter Heiniger, OK-Präsident Turgi