Mit Lara Hugenschmidt (Jg. 03, Frick) und Rebecca Rau (Jg. 04, Lörrach) nutzten gleich zwei Fricktaler das erste Meeting nach dem Trainingslager in den Frühlingsferien, um sich für die diesjährige Nachwuchs-Schweizermeisterschaft im Juli in Basel zu qualifizieren. Rebecca Rau gelang dies eindrucksvoll mit neuem Clubrekord von 5.35,67 über 400m Lagen (Platz 5) sowie 2.47,99 über 200m Schmetterling (Platz 4). Lara Hugenschmidt holte mit Platz 2 in 2.44,51 (B) über 200m Schmetterling die einzige Fricktaler Medaille des erfolgreichen Wochenendes. Weitere vierte Plätze sicherten sich Julius Ilten (Jg. 04, Kleindöttingen) in 1.20,57 über 100m Brust sowie Svenja Steiner (Jg. 03, Anwil) in 3.10,09 über 200m Brust.

Auch die übrigen 14 Fricktaler konnten sich in den grossen, stark besetzten Teilnehmerfeldern des Meetings behaupten und mit vielen neuen Bestzeiten und vorderen Platzierungen positive Akzente setzen. Massimo Profeta (Jg. 04, Frick) erschwamm mit neuen Bestzeiten jeweils Platz 6 über 100m (1.24,31) und 200m (2.49,42) Brust. Juliette Siegfried (Jg. 08, Frick) erreichte Platz 7 über 100m Brust (1.35,61). Über die Schmetterlingstrecken knackten Jolina Wächter (Jg. 04, Oeschgen) und Joshua Weibel (Jg. 07, Stein) die Top Ten. Jolina schwamm über 200m Schmetterling in 3.03,51 auf Platz 9, Joshua über 100m in 1.36,64 (B) auf Platz 10.

In die Top 20 platzierten sich folgende Fricktaler: Fabian Hafner (Jg. 00, Gipf-Oberfrick) holte nach langer Verletzungspause Platz 11 in 1.23,12 über 100m Brust. Platz 12 erkämpften Elina Gallert (Jg. 07) über 200m Lagen (3.02,12) und Larissa Sutter (Jg. 04, beide Frick) über 100m Brust (1.31,30). Yelda Bostan (Jg. 06, Stein) wurde 13. über 100m Schmetterling (1.28,22). Über 200m Rücken ging Platz 15 in 3.03,02 (B) an Linda Egger (jg. 07, Frick) und Platz 17 in 3.05,74 (B) an Lia Michel (Jg. 05, Zuzgen). Platz 19 erschwammen Sarah Santoro (Jg. 06, Anwil) über 200m Rücken (3.09,77 B) und Carina Sutter (Jg. 07, Frick) über 400m Freistil (5.51,15 B). Leonie Keller (Jg. 06, Rheinfelden) wurde 23. in 1.43,96 (B) über 100m Brust und Cynthia Wiedemann (Jg. 05, Rheinfelden) 31. über 100m Rücken (1.29,12).