Der erste Langbahn-Wettkampf nach dem Trainingslager über Ostern bescherte den Fricktaler Schwimmern eine wahre Flut von guten Leistungen, über 75 Prozent aller Rennen wurden mit neuen Bestzeiten beendet. Trotz großer Konkurrenz schwammen gleich vier Sportler in die Medaillenränge und sieben weitere in die Top Ten ihrer Wertungsklassen. Den einzigen Fricktaler Sieg holte Eliane Willemsen (Jg. 98) über 50m Freistil (29,76). Zudem erkämpfte die 18-Jährige Silber über 200m Freistil (2.19,21) und 200m Rücken (2.36,10) sowie Bronze in neuer Bestzeit (B) über 100m Rücken (1.10,33) und 100m Freistil (1.04,18). David Willemsen (Jg. 00, beide Kaisten) holte Bronze in 31,49 über 50m Rücken, über 200m Rücken glänzte er in 2.24,09 mit einem neuen Clubrekord und schwamm auf Platz 6. Silber über 100m Schmetterling (1.04,82 B) und Bronze über 200m Freistil (2.11,25) nahm Joel Weiss (Jg. 01) mit nach Gipf-Oberfrick. Eine weitere Bronzemedaille erreichte Bigna Schall (Jg. 99, Wölflinswil) über 100m Schmetterling (1.10,82 B).

In die Top Ten schwammen folgende Fricktaler: Julius Ilten (Jg. 04, Kleindöttingen) erreichte in 3.09,90 (B) Platz 7 über 200m Brust und in 1.27,28 (B) Platz 8 über 100m Brust. Damit gelang es ihm gleich beim ersten Wettkampf über 200m Brust die Norm für die Nachwuchs-Schweizermeisterschaft zu knacken. Siebtschnellster über 200m Freistil (2.14,68 B) war Gian Wächter (Jg. 02, Oeschgen). Platz 8 holten Ramon Meier (Jg. 00, Ueken) in 30,79 (B) über 50m Schmetterling, Timo Michel (Jg. 02, Zuzgen) in 2.51,12 (B) über 200m Rücken und Cynthia Wiedemann (Jg. 05, Rheinfelden). Als neunte schlugen Yelda Bostan (Jg. 06, Stein) über 50m Rücken (42,36 B) und Lewis Rippstein (Jg. 06, Frick) über 50m Schmetterling (38,03 B) an.

Die Top 20 erreichten sechs weitere Fricktaler: Platz 12 sicherte sich Lia Schiess (Jg. 06, Frick) über 50m Rücken (43,00 B). Annika Fey (J. 04, Frick) wurde 16. über 100m (1.22,08 B) und 200m Rücken (2.53,44 B). Svenja Steiner (Jg. 03, Anwil) holte über 100m Brust in 1.31,70 Platz 17. Platz 20 ging in 1.24,42 (B) über 100m Rücken an Larissa Sutter (Jg. 04, Frick), in 1.25,98 (B) über 100m Schmetterling an Jolina Wächter (Jg. 04, Oeschgen) und in 46,49 (B) bzw. 1.40,42 (B) über 50m bzw. 100m Brust an Samuel Zidek (Jg. 04, Herznach).

Weitere Bestzeiten schwammen Georgia Hanley (Jg. 06, Wallbach) mit Platz 37 in 55,19 über 50m Brust, Leonie Keller (Jg. 06, Rheinfelden) mit Platz 45 in 55,66 über 50m Rücken, Enya Pietzonka (Jg. 04, Magden) mit Platz 23 in 3.23,61 über 200m Brust sowie Sarah Santoro (Jg. 06, Anwil) mit Platz 24 in 47,06 über 50m Schmetterling.