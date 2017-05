Nach einem vielseitigen und sehr gut besuchten Frühlingskonzert am vergangenen 8. April im Gemeinderatssaal Stadthaus Dietikon, steht bereits der nächste grosse Anlass vor der Tür:

Sehen, hören, anfassen, ausprobieren und entdecken! Wir laden alle Kinder mit ihren Eltern sowie alle musizierfreudigen Jugendlichen und Erwachsenen am Samstag, 20. Mai, von 10h bis 12h, zur Instrumentendemonstration ins Musikschulhaus ein. Im Rundgang durchs Haus können Sie sich über den Musikunterricht informieren und die angebotenen Instrumente ausprobieren. Die Lehrpersonen sowie die Musikalisch-Pädagogische Leiterin stehen zur Verfügung und beraten Sie gerne bei der Wahl eines Instruments und der passenden Unterrichtsform. Kommen Sie mit Ihrer ganzen Familie vorbei und informieren Sie sich unverbindlich.

Verweilen Sie auch in unserem Festzelt im Musikschulgarten und geniessen Sie Kaffee und Gipfeli, Wurst und Brot - die Musikschule Dietikon kann heuer, nebst ihrem 40-jährigen Bestehen, auch auf 20 Jahre in den schönen Räumlichkeiten des alten Grendelmeyer-Hauses an der Bühlstrasse 14 zurückblicken, weshalb wir unseren Garten an diesem Samstag Vormittag für alle öffnen. Die Stadtjugendmusik wird zudem mit Tambouren- und Bläserkorps vor dem Musikschulhaus aufspielen.

Kommen Sie vorbei, wir freuen uns auf Ihren Besuch!