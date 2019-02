Der Präsident Franco Petriella eröffnete pünktlich seine 1. Generalversammlung und begrüsste 25 Mitglieder zur 31. Generalversammlung. Er hat sich sicher eine einfachere GV gewünscht, es gab einige hitzige Diskussionen, was fast zu einer Rekord GV wurde und er diese erst kurz vor 22:00 Uhr schliessen konnte.

In seinem Jahresrückblick schaute er auf das vergangene Jubiläumsjahr zurück, leider blieben die Erfolge in der letzten Saison aus. Ebenso appelliert er an die Spieler mit Lizenz, mindestens die Kantonalen Turniere zu besuchen. Momentan spielen immer die gleichen 6 -8 Spieler an den Turnieren in der Schweiz. Im März stehen die Aargauer Meisterschaften Einzel und im Doppel auf dem Programm, sowie die Schweizermeisterschaften. Dort nehmen einige Spieler aus Möhlin teil.

Roland «Osky» Hohler hat sich dazu entscheiden nach 26 Jahre im Vorstand einen Schritt zurück zu machen, er wurde mit grossem Applaus für seine Dienste ausgezeichnet und zum Ehrenmitglied ernannt! Sein Posten als Beisitzer übernimmt einstimmig Bruno Leber. Renato Sabatella als Kassier und Tobi Schürch als Aktuar wurden ebenso einstimmig für weitere zwei Jahre gewählt. Franco Petriella, Präsident und Antonio Oliva, Vize Präsident, mussten Turnus gemäss nicht gewählt werden.

Es stehen auch in diesem Jahr einige Turniere auf dem Programm. Am 6. Juni findet die Aargauer Meisterschaft im Doppel in Möhlin statt und am 29. September das grosse Nationale Dreier Turnier. Bereits seit Dienstag 12. Februar kämpfen bis Freitag, jeden Abend Teams aus den Kantonen Baselstadt, Basel-Land und dem Aargau um den Turniersieg in Möhlin. Für Verpflegung ist gesorgt und der Grill ist jeden Abend in Betrieb.

Auf der Homepage www.bcmoehlin.jimdo.com können alle aktuellen Daten und Resultate überblickt werden.