29 Nachwuchsschützinnen und Nachwuchsschützen (acht weniger als 2018) aus sechs Vereinen lieferten am Samstagnachmittag, 26. Januar, am Juniorentreffen Gewehr 10m des Sportschützenverbandes beider Basel einen fairen, spannenden und unfallfreien Wettkampf. Die Teilnehmenden zeigten, was sie können. An der Rangverkündigung konnten sie dann mit strahlenden Gesichtern den jeweiligen Preis abholen.