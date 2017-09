Am Vergangenen Samstag den 01.09.2017 trafen sich 25 motivierte Kinder mit 6 Jugileitern um 09:30 Uhr beim Bijou in Eiken. Gemeinsam fuhren sie dann an die Fricktaler Games in Wölflinswil.

Obwohl man sich nicht sicher war wie das Wetter bleibt haben sich alle auf die ersten Wettkämpfe gefreut. Wir Starteten in 4 Kategorien in den Disziplinen, Junior Strong Man Run, Bänklifussball, Brennball und Pendelstafette.

Die Kinder konnten sich mehrere Podestplätze sichern.Im Junior Strong Man Run holten die U14 Girls 1 den ersten Rang. Im Brennball haben wir uns gleich mehrere Podestplätze gesichert, die U11 Boys erreichten den 3 Rang, U14 Girls 1 erreichten den 1 Rang und U14 Boy haben sich den 2 Rang geholt. Im Bänklifussball wie auch in der Pendelstafette erkämpften sich die U14 Girls 1 den 3 Rang. Nach diesem erfolgreichen und mehr oder weniger trockenen Tag fuhren wir alle gemeinsam wieder nach Eiken.