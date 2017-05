22. Erinnerungsschiessen der Schützen Oensingen

An den beiden letzten Wochenenden im Monat April führten die Schützen Oensingen das 22. Erinnerungsschiessen Gewehr 300m mit insgesamt 596 Teilnehmenden durch. Das jährlich stattfindende Erinnerungsschiessen führt zurück auf das erste Solothurner Kantonalschützenfest im Bezirk Gäu, welches im Jahre 1878 im Leuental in Oensingen durchgeführt wurde. Gleichzeitig fanden auch das Born-Schiessen in Gunzgen und das Hans Roth-Schiessen in Wiedlisbach statt.

Das Gruppenschiessen der Kategorie Sport gewann die Gruppe „Stauffenalp“ aus Buchholterberg mit 482 Punkten vor der Gruppe „Tiefmatt-Jura A1“ aus Oberbuchsiten mit 480 Punkten und der Gruppe „Reckolder Benzen A“ aus Walterswil mit 477 Punkten.

Bei der Kategorie Ordonnanz siegte die Gruppe „Madagaskar“ aus Oberdiessbach mit 469 Punkten vor der Gruppe „Trueberbuebe“ aus Trub i/E mit 463 Punkten und der Gruppe „Hans Roth“ aus Wiedlisbach mit 459 Punkten.

Die Einzelkonkurrenz in der Kategorie Sport wurde durch Rony Bürki aus Günsberg mit 100 Punkten gewonnen. Das beste Resultat in der Kategorie D (Stgw 57/03) erzielte René Uldry aus Walterswil mit 98 Punkten. Die ab 2017 neu geschaffene Kategorie E (Karabiner, Stgw 57/02, Stgw 90) dominierte Christian Siegenthaler aus Oberdiessbach mit 99 Punkten.

Dieser Wettkampf konnte bei fast stündlich wechselnden, meistens aber guten bis sehr guten Wetterbedingungen durchgeführt werden. Die Schützen Oensingen gratulieren und danken allen Schützinnen und Schützen für die Teilnahme. Wir freuen uns auf das 23. Erinnerungsschiessen 2018, welches wahrscheinlich wieder Ende April gleichzeitig mit Gunzgen und Wiedlisbach stattfinden wird.

Mehr Resultate auf www.schuetzen-oensingen.ch

von Kurt Kehl, Oensingen