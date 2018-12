Am Freitag, dem 7. Dezember, haben die Fricktaler Geschwistervereine Rheinfelden, Laufenburg und Frick die Winter-Gürtelprüfungen in der Schützen-Turnhalle in Rheinfelden durchgeführt. 20 Prüflinge konnten durch das Training der Instruktoren den nächsten Gurt erreichen.