Die Pro Velo Wohlen hat wieder einmal eine wunderschöne Tour mit vielen Erlebnissen ermöglicht. Auch Teilnehmer vom Ferienpass durften sich anmelden. So ergab sich diesmal eine tolle Gruppe mit 9 Kindern von 6- 14 Jahren und 6 Erwachsenen.

Wir fuhren auf wunderschönen Velorouten entlang unserer Aargauer Flüsse in Richtung Klingnauer Stausee. Schon in Wohlen konnten wir immer wieder schwarze Wolken beobachten, Trotzdem fuhren wir mit frohem Mut erst mal bis nach Mellingen, dann weiter nach Brugg, wo wir unsere Regenjacken anziehen mussten. Das Mittagspicknick in der Badi Döttingen fiel ins Wasser, obwohl inzwischen wieder die Sonne schien. Die Badi war geschlossen! So suchten wir uns eine andere Gelegenheit, unsern Hunger zu stillen, und radelten weiter, meistens im Regen Richtung Rietheim wo uns eine freundliche Bäuerin in Empfang nahm. Wir packten unsere Badesachen und machten uns auf den Weg ins Thermalbad Zurzach, wo wir uns im warmen Wasser und in der Sauna wohlsein liessen. Das gab einen mächtigen Hunger, so genossen wir das feine Nachtessen im Bauernhof doppelt. Der Abend wurde mit Spiel und Spass und Beschäftigung mit den vielen Tieren beschlossen. Die Nacht verbrachten wir im duftenden Strohlager. Das feine Morgenessen hat uns wieder gestärkt für die Heimreise.

Erst machten wir noch einen Abstecher zum Naturschutzgebiet wo man gut und gern den ganzen Tag hätte verbringen können. Wir wollten uns aber auf den Heimweg machen, entlang des Rheins, der Aare und der Bünz. Die Sonne schien und es gab einen langen Mittagshalt in der Badi Brugg.

Alle waren zufrieden und stolz auf die Leistung. Schön war es, weil immer gute Laune herrschte. Dankbar sind wir, dass es so viele rücksichtsvolle Autofahrer gibt.