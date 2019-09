Unsere 2-tägige Vereinsreise vom DTV führte uns in schöne Tessin.

Nach einer turbulenten Reise kamen wir um 11 Uhr bei angenehmem Wetter in Locarno an.

Nach einem kleinen Imbiss auf der Piazza Grande wurde das Rätsel um die Überraschung gelöst. Wir besuchten die Falconeria und sahen eine eindrückliche Show mit Eulen, Falken, Sekretär, Weisskopfseeadler, Waldrapp, Pferden und einige Tiere mehr. Die Vögel flogen teilweise so knapp über unsere Köpfe hinweg, dass es einigen Zuschauerinnen nicht mehr ganz wohl war und sie ihre Köpfe fest einzogen.

Nach dem Zimmerbezug im Hotel Dell ‘Angelo genossen wir einen schönen Spaziergang durch die Altstadt und später fanden wir am Lago Maggiore eine Pizzeria für ein leckeres Z’Nacht.

Die Wettervorhersage für den Sonntag war sehr unsicher. Zum Glück haben wir das Schönwetterprogramm gewählt. Als wir in der Gondel auf die Cardada fuhren, riss die Wolkendecke auf und wir wurden mit einer herrlichen Aussicht über den Lage Maggiore belohnt. Eine kleine Wanderung führte uns zur Cabana Stallone. Dort genossen wir am Gipfelkreuz die Sonne und die Aussicht über die Magadinoebene. Die Spezialität des Hauses, Polenta über dem offenen Feuer überzeugte alle. Die Rückreise in die verregnete Deutschschweiz viel uns am Abend sehr schwer.